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Paraları Türkiye'de geçmedi, polisten yardım istediler

3. Sayfa Haberleri

Paraları Türkiye'de geçmedi, polisten yardım istediler

Rusya'dan tatil için Türkiye gelen çift girdikleri akaryakıt istasyonunda Ruble ile benzin alamayınca polisten yardım istedi, ne bankalar nede döviz ofisleri Rus Rublesini Türk parasına çevirmedi.

Rusya'dan tatil için Türkiye gelen çift girdikleri akaryakıt istasyonunda Ruble ile benzin alamayınca polisten yardım istedi, ne bankalar nede döviz ofisleri Rus Rublesini Türk parasına çevirmedi.

Tatil için Türkiye'ye gelen Rus çift Sivas'ta ruble ile akaryakıt almaya kalkınca ortada kalakaldılar. Şehir merkezinde bir istasyonda duran çift üzerlerinde başka para bulunmadığı için Ruble ile benzin almak istediklerini belirtti. İstasyon görevlileri kendilerine uzatılan para birimini tanımadıkları için benzin vermedi. Rus çift Türkçe, istasyon görevlileri de Rusça bilmediği için taraflar bir türlü anlaşamadı. İstasyon görevlileri polisten yardım istedi. Polis ekipleri durumu anlayınca Ruble'yi Türk Lirasına çevirmek için çifte yardımcı olmaya çalıştı. Ancak bankalar ve döviz büroları da Rubleyi Türk Lirasına çevirmeye yanaşmadı.

Rus Çift yaşadıkları mağduriyeti, "İstanbul'a gidiyorduk. Benzinimiz azaldı. Ruble ile benzin alamadık. Üzerimizde de başka paramız yok" dediler. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye Tatil 3. Sayfa Haberler

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