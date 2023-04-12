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Paralara el konuldu

Paralara el konuldu

3. Sayfa Haberleri

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde polis ekipleri ruhsatı olmayan kahvehaneye yaptıkları baskında bin 200 TL ve iskambil kağıtlarına el koydu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde polis ekipleri ruhsatı olmayan kahvehaneye yaptıkları baskında bin 200 TL ve iskambil kağıtlarına el koydu.

Çilimli İlçe Emniyet Amirliği tarafından tabelası ve ruhsatı olmayan kahvehaneye yapılan uygulama neticesinde bin 200 TL ile iskambil kağıtlarına el konularak şahıslar hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Çilimli Düzce 3. Sayfa Haberler

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