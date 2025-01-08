Parada Sahtecilikten 9 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, parada sahtecilik suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.K. isimli kişi polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Edremit KOM ekipleri, Edremit ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda, Bartın Adli makamlarınca parada sahtecilik suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan S.K. isimli şahsı yakaladı.
Yakalanan S.K., gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Yetkililer, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. - BALIKESİR