Para istediler, vermeyince bıçakladılar

Konya'da bir şahıs, yolda yürürken yolunu keserek para isteyen 2 kişiye para vermeyince bıçaklandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Perçemli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen 23 yaşındaki Kemal G.'nin yolunu kesen N.D. ve S.K. para istedi. Şahısların istediği parayı vermeyi reddeden Kemal G., çıkan tartışmada 2 kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kemal G. ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kemal G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA