Para dolu çanta sahibine ulaştırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Para dolu çanta sahibine ulaştırıldı

Para dolu çanta sahibine ulaştırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, devriye sırasında buldukları para dolu çantayı sahibine ulaştırdı.

 - Güncelleme:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, devriye sırasında buldukları para dolu çantayı sahibine ulaştırdı.

Kocaeli'nin turizm destinasyonları arasında yer alan Kandıra, her gün binlerce vatandaşı ağırlıyor. Vatandaşların huzurunu korumak için sahillerde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, kaybolan eşyaları da sahiplerine ulaştırıyor. Bu çerçevede, ekipler Kandıra Kumcağız plajında devriye gezerken çanta buldu. İçerisinde yüklü miktarda dolar, Türk lirası ve kimlikler bulunan çantanın sahibi araştırıldı. Ekipler kısa sürede sahibine ulaşarak, çantayı tutanakla teslim etti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Zabıta 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title