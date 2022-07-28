Para dolu çanta sahibine ulaştırıldı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, devriye sırasında buldukları para dolu çantayı sahibine ulaştırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, devriye sırasında buldukları para dolu çantayı sahibine ulaştırdı. Kocaeli'nin turizm destinasyonları arasında yer alan Kandıra, her gün binlerce vatandaşı ağırlıyor. Vatandaşların huzurunu korumak için sahillerde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, kaybolan eşyaları da sahiplerine ulaştırıyor. Bu çerçevede, ekipler Kandıra Kumcağız plajında devriye gezerken çanta buldu. İçerisinde yüklü miktarda dolar, Türk lirası ve kimlikler bulunan çantanın sahibi araştırıldı. Ekipler kısa sürede sahibine ulaşarak, çantayı tutanakla teslim etti. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Zabıta 3. Sayfa Haberler

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