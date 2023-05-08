Para alamadığı annesine şiddet uygulayan evlada 13 yıl hapis

Bolu'da annesine para vermediği gerekçesiyle şiddet uygulayan S.Z., 13 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme salonunda duygusal anlar yaşayan anne M.Z. ise, "Oğlum bu kadar yıl hapiste duramaz. Kendisine bir şey yapar" dedi.

Bolu'da Bahçelievler Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl para vermediği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle oğlu S.Z.'den, anne M.Z. karakola giderek şikayetçi oldu. Oğlunun alkol bağımlısı olduğunu ifade eden anne, "Oğlum alkol bağımlısı birisidir. Cezaevinden çıktıktan sonra da yine alkol almaya başladı. Benden sürekli para istiyordu. Vermeyince de bana şiddet uyguladı ve evdeki bardakları, tabakları kırdı. Ölümle bile tehdit etti. Kendisinden korkuyorum" diyerek karakolda şikayetçi oldu. Mahkemeye çıkartılan S.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.Z.'nin yargılanmasına Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Hakaret, kadına karşı tehdit, konutta ve eklentilerinde yağma, konutta geceleyin silahla yağma ve mala zarar verme suçlamasıyla yargılanan S.Z., üzerine atılı suçları kabul etmedi. Davaya katılan annesi M.Z. ise oğlundan şikayetçi olmadığını dile getirdi.

Bolu 1. Ceza Mahkemesinde görülen davada yargılanan S.Z., "Üzerime atılı suçlamaların hiç birini kabul etmiyorum. Anneme karşı tehdit ve şiddet uygulamadım. Para isteğim doğru. Vermeyince de tepki göstermedim. Psikolojim zaman zaman yerinde olmuyor. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diyerek kendini savundu.

Mahkeme heyeti, annesine karşı işlenen suçtan dolayı S.Z.'ye kadına karşı tehdit olayının teşebbüs aşamasında olması nedeniyle 4 yıl 7 ay ve yağma suçundan 8 yıl 5 ay olmak üzere toplam 13 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Cezayı duyan anne, öz oğlunun bu duruma düşmesinden dolayı büyük üzüntü çekerek, "Oğlum bu kadar yıl hapiste duramaz. Kendisine bir şeyler yapar" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. - BOLU