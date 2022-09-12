Papua Yeni Gine'deki depremde can kaybı 7'ye yükseldi 3. Sayfa Haberleri Papua Yeni Gine'de dün meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye ulaştı. Papua Yeni Gine'de dün meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye ulaştı. Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de dün yerel saatle 09.45 sıralarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Emniyet Müdürü David Manning yaptığı açıklamada Morobe, Eastern Highlands ve Madang bölgelerindeki binalarda ve yollarda ciddi hasar ve toprak kayması meydana geldiğini belirtti. Manning, "Ne yazık ki bu toprak kaymaları sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Öte yandan, şiddetli depremin ardından verilen tsunami uyarısı, kısa süre sonra kaldırılmıştı. - PORT MORESBY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Papua Yeni Gine 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Papua Yeni Gine'deki depremde can kaybı 7'ye yükseldi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.