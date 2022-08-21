Çocukları gibi sevdikleri papağan bulununca sevinç gözyaşı döktüler 3. Sayfa Haberleri Çocukları gibi sevdikleri papağan bulununca sevinç gözyaşı döktüler Sivas'ta bir süredir kayıp olan kuşlarını bulan yaşlı çift sevinçten ağladı Sivas'ta bir süredir kayıp olan kuşlarını bulan yaşlı çift sevinçten ağladı. Çocukları gibi sevdikleri papağan bulununca sevinç gözyaşı döktüler Sivas'ta bir süredir kayıp olan kuşlarını bulan yaşlı çift sevinçten ağladı SİVAS - Sivas'ta bir süredir kayıp olan kuşlarını bulan yaşlı çift sevinçten ağladı. Şarkışla ilçesi Yukarı Mahallesinde oturan Ahmet ve Döne Özalp ailesi yıllardır baktıkları Sultan isimli papağanı 2 gün önce kaybettiler. Yaşlı çift kaybolan papağanları için sosyal medyada kayıp ilanı yayınladırlar. Papağanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen yaşlı çift sevinçten gözyaşlarına hakim olamadılar. Bir evin çatısında bulunan papağan kısa süre sonra uçarak Ahmey Özalp'ın omuzuna kondu. Papağan ve yaşlı çiftin buluştuğu anlarda ise duygu dolu anlar yaşandı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol Özalp Sivas 3. Sayfa Haberler

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