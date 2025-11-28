Haberler

Papa'nın İznik Ziyareti Öncesi Göldeki Hareketlilik

Papa'nın İznik Ziyareti Öncesi Göldeki Hareketlilik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Papa 14. Leo'nun tarihi ziyaretine hazırlanan İznik'te güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Vatandaşın göle girmesi olay yarattı, Sahil Güvenlik ekipleri devreye girdi.

Dünyanın gözü kulağı Papa 14. Leo'nun tarihi İznik ziyaretine çevrilmiş durumdayken, bir vatandaşın göle yüzmek için girmesi hareketli saatlere sebep oldu.

Ziyaret öncesinde ilçede hem karada hem de İznik Gölü'nde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İznik Gölü'nde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, göl genelinde devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Sahilde kalabalığın arasından bir vatandaşın göle girmesi hareketli saatlere sebep oldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle vatandaş geri döndü.

Bunun yanı sıra, su altındaki muhtemel risklere karşı dalgıç ekipleri göle dalış yaparak arama-tarama çalışmaları gerçekleştirdi.

Kardinaller, Papa'nın gelmesine dakikalar kala, bazilikaya geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Altan Tan: DEM Parti, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek

Kürt siyasetinin ağır topundan bomba sözler: DEM, Erdoğan'a oy verecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü

Belediyeye ait aracı kızına tahsis eden zabıta müdürü
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı

Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.