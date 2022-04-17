Pansiyonda çıkan yangında yarım kalmış yangın merdiveninde mahsur kaldı

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir pansiyonda çıkan yangında çıktıkları çatıda mahsur kalan müşteriler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın sırasında pencereden çıkıp yangın merdivenlerinin demirlerine tutunarak aşağıya inmek isteyen bir müşteri ise, merdivenin yere inmediğini görünce orada mahsur kaldı. Ekiplerin yardımıyla aşağı indirilen talihsiz adam, "İtfaiye olmasa orada kalacaktım" dedi.

Yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki 3 katlı pansiyonun ikinci katındaki odada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pansiyon odasından dumanlar çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada müşterilerden bazıları pansiyondan dışarı çıkarken, bazıları da dumandan dolayı aşağıya inemeyip çatıya çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yarıda kalmış yangın merdiveninde mahsur kaldı

Yangın esnasında çatıya çıkan 2 vatandaş ise itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla bulundukları yerden alınarak kurtarıldı. Mahsur kalanlardan Fetli Dağtekin ise, kaldığı odanın penceresinden yangın merdivenine çıkmak zorunda kaldı. Merdivenin içine giremeyen Dağtekin, demirlere tutunup aşağıya inmek istedi ancak merdivenin sonunun yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte son bulduğunu görünce ikinci kez mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kendisini kurtarmasını bekleyen talihsiz vatandaş ekiplerce kurtarıldı.

"İtfaiye olmasa orada kalacaktım"

Kurtarıldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Fetli Dağtekin, "Camların kırılma seslerini duydum. Pencereyi açınca duman basmıştı her yeri. Yangın merdiveni çalışmıyor. Giremedim içeriye. İkinci katın penceresinden çıkıp dış taraftan demirlere tutunarak indim. Çatı kapısı kilitli. İtfaiye olmasa orada kalacaktım" dedi.

Dağtekin, ardından kontrol amaçlı hazır bekleyen ambulansa alındı. Ekiplerin, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa