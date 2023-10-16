Ümraniye'de kiraladıkları pansiyon odasında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pansiyon odasında uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar yakalandı

İSTANBUL - Ümraniye'de kiraladıkları pansiyon odasında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçu ile ilgili torbacı ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Ümraniye ilçesinde yürütülen istihbari ve gözlem çalışmaları neticesinde geçtiğimiz Cuma günü Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir pansiyonda tespiti yapılan şahısların oda kiralayarak uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. S.Y. ve H.Ö. isimli şüpheli şahıslar pansiyon önünde bulunan araç içerisinde gören ekipler, şahısları yakalayarak muhafaza altına aldı. Araçta, pansiyon odasında ve şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 950 gram bonzai, 2.44 gram metamfetamin, 22 adet extacy hap, 4 adet cep telefonu ve 5 bin 350 TL para ele geçirildi. S.Y. isimli şahsın yapılan sorgulamasında daha önceden çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan, H.Ö. isimli kadın şahıs hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanırken, S.Y. isimli şahıs ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan Cumartesi günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.