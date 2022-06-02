Panelvan çarpmamak için kaza yaptı, halk otobüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti - Haberler

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Panelvan çarpmamak için kaza yaptı, halk otobüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Panelvan çarpmamak için kaza yaptı, halk otobüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde halk otobüsüne çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı panelvan araç, bir otomobile ve refüjlere çarparak durabildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde halk otobüsüne çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı panelvan araç, bir otomobile ve refüjlere çarparak durabildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazaya sebebiyet veren halk otobüsü yoluna devam etti.

Kaza, Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 33 AUT 865 plakalı panelvan, kavşaktan dönen bir halk otobüsüne çarpmamak için sürücü manevra yapınca önce sağda bulunan H.B.'nin kullandığı 33 AEL 027 plakalı hafif ticari araca, ardından refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle duran panelvanın sürücüsü M.İ. hafif yaralandı. Kazaya sebebiyet veren halk otobüsünün ise durmadan yoluna devam ettiği görüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Elektrik direğinin yıkıldığı kaza nedeniyle yol 1 saat trafiği kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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