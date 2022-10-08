Panelvan araç motosiklete, motosiklet yolda yürüyen kadına çarptı: 2 yaralı

- Sultangazi'de panelvan aracın motosiklete çarptığı anlar kamerada

Savrulan motosiklet kaldırımda yürüyen kadına çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de panelvan araç sola döneceği esnada üzerinde 1'i çocuk 3 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kaldırıma devrilirken, üzerindekiler ise o esnada yoldan geçen kadının üzerine savruldu. 2 kadının yaralandığını kaza anı güvenli kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan panelvan araç, sinyal vermeden dönüş yaptığı esnada motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin üzerinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi, o sırada kaldırımda yürüyen kadının üzerine savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklette bulunan kadın ile kaldırımda yürüyen diğer kadın yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadınlar Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışma polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi. Kazaya karışan motosiklet ve panelvan araç çekici ile olay yerinden kaldırılarak otoparka götürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.