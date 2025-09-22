Pancarköy şehitleri 44. yılında törenle anıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de, 1981 yılında "Sonbahar İlk Hedef 81 Tatbikatı"nda, F-5 savaş uçağının askeri birliğin üzerine düşmesi sonucu şehit olan 65 asker için anma töreni düzenlendi.

Pancarköy'de şehitliğinde gerçekleştirilen törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, Babaeski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gökhan Karamürsel kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve diğer vatandaşlar katıldı.

Pancarköy Şehitliğindeki tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, şehitler için saygı atışı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitlerin ruhuna dualar edildi. Katılımcılar, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı ve su döktü.

Şehit aileleriyle de yakından ilgilenilerek taziyelerin iletildiği program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu. - KIRKLARELİ