Haberler

Pancarköy şehitleri 44. yılında törenle anıldı

Pancarköy şehitleri 44. yılında törenle anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de, 1981 yılında "Sonbahar İlk Hedef 81 Tatbikatı"nda, F-5 savaş uçağının askeri birliğin üzerine düşmesi sonucu şehit olan 65 asker için anma töreni düzenlendi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de, 1981 yılında "Sonbahar İlk Hedef 81 Tatbikatı"nda, F-5 savaş uçağının askeri birliğin üzerine düşmesi sonucu şehit olan 65 asker için anma töreni düzenlendi.

Pancarköy'de şehitliğinde gerçekleştirilen törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, Babaeski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gökhan Karamürsel kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve diğer vatandaşlar katıldı.

Pancarköy Şehitliğindeki tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, şehitler için saygı atışı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitlerin ruhuna dualar edildi. Katılımcılar, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı ve su döktü.

Şehit aileleriyle de yakından ilgilenilerek taziyelerin iletildiği program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenebahçe'deki seçimin gizli kahramanı Hakan Bilal Kutlualp

Fenebahçe'deki seçimin gizli kahramanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.