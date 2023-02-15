Panama'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 39 ölü

Panama'da içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 39 kişi hayatını kaybetti.

Orta Amerika ülkesi Panama'da içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu otobüsün minibüsle çarpışması sonrası uçuruma yuvarlandı. Kazada en az 39 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Otobüsün göçmenleri Kosta Rika sınırındaki Chiriqui'de bulunan bir kampa götürdüğü ifade edilerek, otobüste şoför dahil ABD'ye gitmek için yola çıkan 66 kaçak göçmenin bulunduğu açıklandı. Panama hükümeti, genellikle ABD'ye gitmek üzere Panama'nın doğusunda Kolombiya sınırındaki bir ormanlık alan olan Darien Geçidi'nden geçen kaçak göçmenleri Kosta Rika sınırına yakın bir kampa taşıyor.

Panama'nın Göç Direktör Yardımcısı Maria Isabel Saravia yaptığı açıklamada, göçmenlerin durumunun ilgili büyükelçiliklere iletileceğini söyleyerek, kurbanların milliyetleri hakkında detay vermedi. Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo yaptığı açıklamada, "Hükümet bu kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor ve düzensiz göçle başa çıkmak için insani yardım ve uygun şartlar sağlamaya devam etme taahhüdünü yineliyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl düzensiz göçmen sayısı rekor kırdı

Panama hükümetine göre, ABD'ye gitmek üzere Panama'ya gelen düzensiz göçmenlerin sayısı geçtiğimiz yıl neredeyse ikiye katlanarak 248 bin ile rekor seviyeye ulaştı. Söz konusu göçmenlerin yarısından fazlasının Venezuelalılar oluştururken, göçmenler arasında Ekvador'dan, Haiti'den, Küba'dan ve Afrika ile Asya'dan kişiler bulunuyordu.

Panama Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, bu yılın başından bu yana 32 bin 800 kişinin Darien Geçidi'nden geçtiğini aktardı. - PANAMA