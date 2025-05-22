Pamukova'daki Kaza: Taksinin Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Kamyon Sürücüsü Tutuklandı

Pamukova'daki Kaza: Taksinin Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Kamyon Sürücüsü Tutuklandı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, ticari taksinin demir boru yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada taksi sürücüsü hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet veren kamyon sürücüsü tutuklandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda ticari taksinin adeta ok gibi demir boru yüklü kamyona saplandığı ve sürücüsünün öldüğü kazaya ilişkin kamyon sürücüsü tutuklandı.

D-650 kara yolunda iki gün önce meydana gelen kazada, Bilecik istikametine seyir halinde olan Mustafa Dere (25) kontrolündeki 54 T 5540 plakalı ticari taksi, yol yapım çalışması sebebiyle tek şeride düşen yolda, aynı yönde ilerleyen C.B. idaresindeki 16 BRY 250 plakalı demir boru yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetteki demir borular, taksinin ön camını kırarak içeri girdi. Kazada taksi sürücüsü Mustafa Dere ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan taksi şoförü Mustafa Dere ile Mustafa K., adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Dere, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dere, ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Kocaali Merkez Mezarlığı'na defnedilmişti. Hususa ilişkin inceleme başlatan ekipler, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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