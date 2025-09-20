Pamukkale Kavşağında Motosiklet Kazaları Artıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çok işlek olmasına rağmen ikaz işareti bulunmayan kavşakta bir kaç dakika arayla iki motosiklet kazası meydana geldi. Önlem alınmayan kavşakta sık sık kazalar yaşandığını belirten çevre sakinleri, yetkililere çağrıda bulundu.

Kaza, Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki 20 NL 401 plakalı otomobil, Pamukkale Üniversite Hastanesine girmek için manevra yaptı. Sola doğru yönelen otomobil karşı taraftan gelen 34 AL 6762 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahalenin ardından, ambulansla en yakın hastaneye sevk etti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Motosikletlerin belalısı haline gelen kavşakta kazalar bitmiyor

Polis ve sağlık ekiplerini müdahale ettiği kazadan hemen birkaç dakika sonra aynı bölgede seyir halindeki motosiklet sürücüsü, kavşaktaki yoğunluğu geç fark edince kayarak kaza yaptı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerin ardından en yakın hastaneye sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsünün yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtildi.

"Yetkililerin bu durumu el atmasını istiyoruz, insan hayatı bu kadar ucuz olmaması lazım"

Üniversite kavşağında meydana gelen kazaların ardından yetkililerinden önlem alınmasını isteyen kurye faaliyeti gösteren Hasan Karakaya, "Pamukkale Üniversite Kavşağında akşam saatlerinde bir kuryem kaza yaptı. Üniversite kavşağında hiçbir şekilde önlem, bariyer, duba olmamasından kaynaklanıyor. Son bir ay içinde benim kuryelerimden 2'si orada kaza yaptı. Ayda yaklaşık kavşakta 3-4 kaza meydana geliyor. Üniversite girmek isteyen araçlar karşı şeritten gelen araçları görmüyor. Bunun için önlem alınmasını rica ediyorum. Kuryem kaza yaptıktan sonra olay yerine gittim. Tutanakları hazırlarken yarım saat içinde aynı noktada başka bir kurye bir daha kaza yaptı. Bu bölgede ayda en az 4 kere kaza oluyor. Yetkililerin bu durumu el atmasını istiyoruz. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmaması lazım. Kavşakta önlem alınarak kazaları engellememiz lazım" dedi.

Motosiklet kazaları güvenlik kamerasına yansıdı

Meydana gelen motosiklet kazalarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yol üzerinde faaliyet gösteren bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilin Pamukkale Üniversitesine girmek isterken karşı şeritten gelen motosiklet ile çarpıştığı anlar yer aldı. Aynı zamanda kazadan belli bir süre sonra aynı bölgede motosiklet sürücüsü seyir halindeyken kayarak kaza meydana geldiği anlar da görüntülerde yer aldı. - DENİZLİ