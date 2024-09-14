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Pamukkale'de Üzüm Hırsızlığı: 100 Bin Lira Değerinde Üzüm Çalındı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir hafta içinde aynı bağdan toplam 100 bin lira değerinde 2 ton üzüm çalan üç şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin sağlık çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir haftada aynı bağa 2 kez girerek 100 bin liralık üzüm çalan üç şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Bağdan elleriyle hasat yapan şüphelilerden birisinin sağlık çalışanı olması dikkat çekti.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kaarahit Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nda hırsızlık olaylarının önlenmesi ile hırsızların yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektiflerince yapılan araştırmalar sonucunda Pamukkale ilçesinde üzüm bağından bir hafta arayla toplam yaklaşık yüz bin TL değerinde 2 ton üzüm zanlılar tarafından çalındı. Son gün gelen hırsızlar geceden sabaha kadar üzüm ağaçlarının direkt dallarından kesip topladıkları ardından ise çaldıkları üzümleri ise sattıkları öğrenildi. Yapılan araştırmalar ve incelemelerin ardından S.D. isimli şahsa ait olan üzüm bağından 2 ton üzümün çalınması ile ilgili yapıla kapsamlı çalışmalar neticesinde Mirac Berat K. (20), Mustafa K. (19), Enes S. (20) isimli şahısların hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler kaçmalarına fırsat verilmeden, JASAT dedektifleri ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek yapılan başarılı operasyon neticesinde kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda Mirac Berat K.'nın 3 adet suç kaydı, Mustafa K.'nın 1 adet suç kaydı, Enes S.'nın ise daha önceden suç kaydı bulunmadığı belirlendi. Şüphelilerden Enes S.'nin Acıpayam'da bir sağlık kurumunda görev yaptığı öğrenildi. Hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Denizli İl Jandarma Komutanlığı çalıntı üzümleri alan kişileri de hırsızlık malını satın almaktan işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pamukkale Güvenlik Jandarma denizli 3-sayfa Güncel Tarım Hukuk Suç

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