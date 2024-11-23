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Pamukkale'de Seyir Halindeki Panelvan Alev Alev Yandı

Pamukkale'de Seyir Halindeki Panelvan Alev Alev Yandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki bir panelvan, aniden çıkan alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı, yangın kontrol altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki panelvan alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.

Yangın, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki panelvandan aniden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför panelvanı durdurup araçtan uzaklaştı. Kısa sürede dumanlar alevlere dönüşen yangında panelvan alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Kayalık İtfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken panelvan kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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