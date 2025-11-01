Pamukkale'de Parkta Ateşle Oynayan Çocuklar Oyuncağı Yaktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta ateşle oynayan çocuklar bir oyuncağı yaktı.

Yangın, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi 1140 Sokaktaki çocuk oyun parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parka oynamak için bir araya gelen çocuklar yanlarında getirdikleri çakmak ile oyuncağı yaktılar. Çocukların plastik oyuncağın içerisinde ateş yakması sonucu oyuncak tutuştu. Oyuncağın yanmasıyla beraber korkan çocuklar olay yerinden kaçtı. Oyuncaktan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine parka itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Parka gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alev alan oyuncak kısa sürede söndürüldü.

Parkta oynaması için çocuklarını getiren ebeveynler oyuncağın yanması üzerine çocukların zarar görmesinden korkarak, milli servete zarar veriliyor diye tepki gösterdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ