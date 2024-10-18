Pamukkale'de Kuvvetli Rüzgar Asırlık Ağacı Devrildi, Facianın Eşiğinden Dönüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dün gece kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir asırlık ağacın dalı park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Olay, sürücüsü ve ailesinin son anda araçtan inmesi sayesinde büyük bir faciaya dönüşmeden atlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesi üzerinde bulunan iki asırlık ağaç dün gece kuvvetli rüzgarın etkisiyle dalı park halindeki aracın üstüne devrildi. Park halindeki aracın üzerine devrilirken, sürücü ve aile son anda kurtuldu. Aracın sahibi annelerine ziyarete geldiklerini ve 5 dakika daha aracın içinde dursalardı ağacın altında kalacaklarını belirtti. Son anda facianın önünden dönülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

Asırlık ağaç ise Osmanlı Devleti döneminde dikilen çınar ağacına aradan geçen 220 yıl içerisinde hiç dokunulmamıştı. Çevresinde onlarca imar planlamasına yapılmasına rağmen çınar ağacı şu zamana kadar her zaman bu planların dışında tutularak korunuyordu. Mahallenin adeta simgesi olan bu asırlık ağaç kuvvetli rüzgar etkisiyle dalı devrildi.

"5 dakika daha dursak dalın altında kalacaktık"

Annelerine ziyarete geldiklerini ve araçlarına park ettikten sonra eve geçtikleri sırada asırlık ağacın dalı arabaların üzerine devrildikleri gören ve son anda faciadan döndüklerini belirten Şerife Durmaz, "Annemlere ziyarete gelmiştik. Arabadan indikten 5 dakika sonra ağaç düştü. 5 dakika öncesi olmuş olsa arabanın içinde bizde olmuş olacaktık. Rüzgardan mı oldu bilemiyorum ama arabanın üzerine ağaç düştü. Yine de şükür can kaybımız yok. Sadece maddi hasar var. Son dakikayla kurtulduk. Allah'ım daha kötü yapmasın diyorum" dedi. - DENİZLİ