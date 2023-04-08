Pamuk deposunda korkutan yangın: Ekipler seferber oldu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde pamuk balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ve iş makinaları ile kontrol altına alındı.

Yangın, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan pamuk deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde depodaki pamuk balyalarının tutuşmasıyla çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, iş makinesi ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir yandan itfaiye aracı ile yangını söndürmeye çalışırken, diğer yandan da iş makinaları pamuk balyalarını boş araziye taşıdı. Yangın, 2 saatlik çalışma neticesinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangının çıkış sebebi ise yapılacak tahkikat sonrasında netleşeceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ