Palmiyeye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Titreyengöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun istikametinden Titreyengöl istikametine seyir halindeki Özer Karadayı'nın kullandığı 07 AYY 880 plakalı otomobil, Titreyengöl havuzlu kavşağa 150 metre mesafede refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen ve otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü Özer Karadayı ile otomobilde yolcu olarak bulunan Tuğçe Karadayı yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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