Palmiyeye çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücüsü kazayı hafif yaralı atlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki palmiyeye çarpan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki palmiyeye çarpan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden Hüseyin Avni Akın Bulvarı kavşağı istikametine seyir halindeki Rıdvan Kalkan'ın kullandığı 15 ET 631 plakalı Tofaş Doğan marka otomobil, refüjdeki palmiyeye çarptı.

Sürücüsünün dikkatsizliği ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan otomobil sürücüsü şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA