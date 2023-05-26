Palmiyeye çarpan Alman sürücünün yalanını güvenlik kameraları ortaya çıkardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alman sürücünün kullandığı otomobil, palmiye ağacına çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Alman sürücü kendisine başka bir aracın arkadan çarptığını ileri sürerek, araç kiralama yetkilileriyle tartıştı.

Kaza, Sorgun Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Alman vatandaşı Angelo Büchel'in kullandığı kiralık otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarptı. Kazada kimsenin burnu kanamazken, kazayı duyarak olay yerine gelen araç kiralama firması yetkilileri ile Alman sürücü arasında tartışma yaşandı. Alman sürücü, kendisini bir aracın sıkıştırdığını, arkadan çarpması sonucu kendisinin de palmiyeye çarptığını iddia ederken, araç kiralama firması yetkilileri güvenlik kamerası görüntülerinde böyle bir şeyin olmadığını belirttiler. - ANTALYA