Palet üretim tesisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

ANTALYA - Antalya palet üretim tesisinin baca bölmünde çıkan yangın, imalathane bölümüne sıçramadan söndürüldü.

Yangın dün akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Varsak Altıayak Mahallesi 8470 Sokak üzerindeki bir palet üretim tesisinde çıktı. Baca bölümünün alev aldığını gören çalışanlar önce yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bildirildi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Çatıya çıkan vatandaşlar alevlerin imalet bölümüne geçmemesi için yoğun çaba harcadı. Kısa sürede adrese gelen itfaiye merdiven açarak çatıdaki baca yangınına müdehale etti. Alevlerib imalathane bölümüne sıçramaması büyük bir yangını önledi. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.