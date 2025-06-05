Palet Fabrikasında Büyük Yangın

Palet Fabrikasında Büyük Yangın
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede tüm alanı sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.

Palet fabrikası alev alev yanıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikası alev alev yanıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın Şekerpınar bölgesinde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Bahçede bulunan paletler bir anda tutuştu. Kısa sürede alevler tüm fabrikayı sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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