Palandöken Kayak Merkezi'nde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken'de 4 şahıs hakkında çığ bölgesine girmekten ve 5 şahıs hakkında da kayak merkezi içerisinde kayak yaparken kask takmamaktan ceza kesti.

Konu ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Erzurum Valiliğinin 2024/6 (Palandöken Kayak Merkezlerinde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler) sayılı genel emri kapsamında; 01.01.2025-01.02.2025 tarihleri arasında Palandöken Kayak Merkezi'nde 4 şahıs hakkında çığ bölgesine girmekten toplam 11 bin 812 TL, 5 şahıs hakkında kayak merkezi içerisinde kayak yaparken kask takmamaktan toplam 14 bin 765 TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır" denildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, açıklamasını şöyle sürdürdü, "Tatil ve dinlenme amacıyla kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde zamanlarını geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edilecektir" - ERZURUM