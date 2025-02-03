Maximin transferinde pürüz çıktı: Belgeler yetişmeyebilir

Fenerbahçe'den ayrılamıyor
İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek

İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar şimdiden iptal edildi
Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası

Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti

Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti

Palandöken Kayak Merkezi'nde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Palandöken Kayak Merkezi'nde Güvenlik Önlemleri Artırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ bölgesine girmekten ve kask takmamaktan ceza kesildi. Toplamda 4 kişi çığ bölgesine girmekten, 5 kişi ise kask takmamaktan cezalandırıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken'de 4 şahıs hakkında çığ bölgesine girmekten ve 5 şahıs hakkında da kayak merkezi içerisinde kayak yaparken kask takmamaktan ceza kesti.

Konu ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Erzurum Valiliğinin 2024/6 (Palandöken Kayak Merkezlerinde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler) sayılı genel emri kapsamında; 01.01.2025-01.02.2025 tarihleri arasında Palandöken Kayak Merkezi'nde 4 şahıs hakkında çığ bölgesine girmekten toplam 11 bin 812 TL, 5 şahıs hakkında kayak merkezi içerisinde kayak yaparken kask takmamaktan toplam 14 bin 765 TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır" denildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, açıklamasını şöyle sürdürdü, "Tatil ve dinlenme amacıyla kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde zamanlarını geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edilecektir" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dev banka Türkiye'de faiz indirimi için tarih verdi
img

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti
img

25 yaş küçük asistanıyla imam nikahı kıydığı iddia edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü PKK/PYD elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz

Şara'nın ziyareti öncesi terör örgütü elebaşından dikkat çeken mesaj
Ege'deki depremler ne anlama geliyor? Gözlerin çevrildiği Naci Görür sessizliğini bozdu

Ege'deki depremler ne anlama geliyor? Naci Görür sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Batman'a Afrikalı damat

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.