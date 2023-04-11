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Pala ve silahlar ele geçirildi

Pala ve silahlar ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda silah, mermi ve pala ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda silah, mermi ve pala ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar, Atatürk Mahallesi'nde M.A. isimli şahsın yapılan sorgusunda hırsızlık suçundan arandığı ve yolama kaçağı asal arama kaydının olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve bir adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Şahıs, ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

Jandarma Motosikletli Asayiş ve Jandarma Motosikletli Trafik Timlerince Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı Yeniçiftlik Mahallesi'nde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulamasında, E.E. isimli şahsın kullanmış olduğu araç şüphe üzerine durduruldu. Aracın dışarıdan yapılan kontrolünde sağ ön koltuğunda siyah renkli pala ile araçta bir adet ruhsatsız tabanca, 8 adet 9 mm fişek tabanca ve mermi olduğunu beyan etmesi üzere jandarmaya rızaen teslim edildi. Şahsa 6136 Sayılı Kanununa muhalefetten işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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