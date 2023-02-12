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Pakistanlı ekip bildiğinden dönmedi, 139 saat sonra mutlu haber geldi

3. Sayfa Haberleri

Pakistanlı ekip bildiğinden dönmedi, 139 saat sonra mutlu haber geldi

Adıyaman'da enkaz altında kalan 17 yaşındaki Baran, Pakistanlı ekibin inadı sayesinde 139 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartıldı.

Adıyaman'da enkaz altında kalan 17 yaşındaki Baran, Pakistanlı ekibin inadı sayesinde 139 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartıldı.

Depremde Adıyaman'da çöken bir apartmanda AFAD tarafından çıkartılan 5 cenazenin ardından arama çalışmalarına Vietnamlı ekipler devam etti. Ekiplerin yaptığı 6-7 saatlik çalışmanın ardından takviye olarak Pakistanlı ekip de desteğe geldi. Bölgede durumu inceleyen Pakistanlı ekipler, ses alınan binaya enkazın yanındaki iş yerinin duvarının kırılarak girilmesini teklif etti ancak Vietnamlı ekipler bunu kabul etmedi. Yaklaşık 10 dakikalık tartışmanın ardından Pakistanlı ekip riski göze alıp, iş yerinin duvarını kırdı. Yaklaşık 15 dakika içinde iş yerinden açılan delikten enkaza girip Baran'a ulaşan ekipler, 17 yaşındaki Baran'ı 139. saatte enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Soyadı öğrenilemeyen Baran, tekbir sesleri arasından ambulansa alınıp hastaneye kaldırıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman AFAD 3. Sayfa Haberler

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