Pakistan'ın Saldırısında 10 Sivil Hayatını Kaybetti

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan güçlerinin Afganistan'da sivil bir eve gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 9'u çocuk 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan güçlerinin Afganistan'ın Khos vilayetindeki bir evi bombaladığını açıkladı. Mücahid, saldırıda 9 çocuk ve 1 kadının hayatını kaybettiğini ifade ederek Pakistan'ın aynı zamanda Kunar ve Paktika'ya da saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırıda 4 sivilin yaralandığını bildirdi. Mücahid açıklamasında, "Dün gece sıralarında Pakistan güçleri sivillerin evini bombaladı. 9 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetti" dedi.

Saldırı, Pakistan'ın Peşaver kentinde Sınır Muhafızları'na ait bir karargaha gerçekleştirilen saldırıdan bir gün sonra gerçekleştirildi.

Afganistan ve Pakistan güçleri Ekim ayından bu yana çatışıyor. - KABİL