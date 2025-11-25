Haberler

Pakistan'ın Saldırısında 10 Sivil Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan Hükümeti, Pakistan güçlerinin sivil bir evi bombalaması sonucu 9'u çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda ayrıca 4 sivil yaralandı.

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan güçlerinin Afganistan'da sivil bir eve gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 9'u çocuk 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan güçlerinin Afganistan'ın Khos vilayetindeki bir evi bombaladığını açıkladı. Mücahid, saldırıda 9 çocuk ve 1 kadının hayatını kaybettiğini ifade ederek Pakistan'ın aynı zamanda Kunar ve Paktika'ya da saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırıda 4 sivilin yaralandığını bildirdi. Mücahid açıklamasında, "Dün gece sıralarında Pakistan güçleri sivillerin evini bombaladı. 9 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetti" dedi.

Saldırı, Pakistan'ın Peşaver kentinde Sınır Muhafızları'na ait bir karargaha gerçekleştirilen saldırıdan bir gün sonra gerçekleştirildi.

Afganistan ve Pakistan güçleri Ekim ayından bu yana çatışıyor. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok

15 yaşındaki Muhammed'in annesi isyan etti: İç çamaşırı ortada yok
Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği Sudan'da 3 aylık ateşkes ilanı

Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği ülkeden beklenen haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.