Pakistan'ı fırtına vurdu: 1 ölü, 8 yaralı - Haberler

Pakistan'ı fırtına vurdu: 1 ölü, 8 yaralı - Pakistan'ı fırtına vurdu: 1 ölü, 8 yaralı Pakistan'ın Peşaver şehrinde meydana gelen fırtına nedeniyle en az 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. - Pakistan'ı fırtına vurdu: 1 ölü, 8 yaralı PEŞAVER - Pakistan'ın Peşaver şehrinde meydana gelen fırtına nedeniyle en az 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Pakistan'da meydana gelen fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, Pakistan'ın Peşaver şehrinde fırtına nedeniyle en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Şehirde fırtına nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü, bazı evlerin çatı ve duvarları çöktü. Fırtına nedeniyle bir evin çatısının çökmesi sonucu yaralananların çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Ayrıca fırtına nedeniyle şehirde toz fırtınaları meydana gelirken, şehrin çeşitli yerlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı. İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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