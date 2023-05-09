Pakistan eski başbakanı Imran Khan yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı

Pakistan eski Başbakanı Imran Khan, İslamabad Yüksek Mahkeme önünde yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

Siyasi yolsuzluğun yanı sıra halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarıyla yargılanan Pakistan eski Başbakanı Imran Khan, başkent İslamabad'da bulunan İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu tarafından tutuklandı. Yetkililer, Khan'ın "el-Qadir Trust" (Rüşvet) ile ilgili bir davada tutuklandığını ifade ederken İslamabad Yüksek Mahkemesi Başkanı Aamer Farooq'un ise hükümet yetkililerine Khan'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkma emri verdiği açıklandı.

Öte yandan Khan mahkeme binasına çevik kuvvet aracılığıyla girdiği sırada güvenlik güçleri ve Khan'ın destekçileri arasında arbede yaşandı. Khan'ın ise mahkemeden sürüklenerek çıkarıldığı aktarıldı.

Khan, geçen yıl nisan ayında parlamentoda güven oylamasını kaybetmesinin ardından iktidardan düşmüştü. Görevdeyken devlet hediyelerini satmak ve varlıklarını gizlemekle suçlanan Khan hakkında davalara katılmadığı için 13 Mart'ta iki ayrı tutuklama kararı çıkarılmıştı. Eski başbakan bu yılın Ekim ayında yapılacak erken ulusal seçimler için kampanya yürütüyor. - İSLAMABAD