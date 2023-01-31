Pakistan'daki cami saldırısında can kaybı 90'a yükseldi
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Peşaver şehrinde polislerin bulunduğu camiye gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a ulaştı.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Peşaver şehrinde polislerin bulunduğu camiye gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a ulaştı. Eyalet genelinde bugün yas ilan edilirken, bayraklar yarıya indirildi.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver şehrinde dün polislerin bulunduğu camiye geçekleştirilen intihar saldırısında bilanço ağırlaşıyor. Lady Reading Hastanesi (LRH) Sözcüsü Mohammed Asim tarafından yapılan açıklamaya göre saldırının ardından can kaybı 90'a yükseldi. Saldırıda hayatını kaybeden polisler için gece ve sabah saatlerinde toplu cenaze törenleri düzenlendi. Camide saldırının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, eyalet genelinde bugün yas ilan edildi. - PEŞAVER