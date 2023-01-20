Pakistan'da yolcu trenine bombalı saldırı: 18 yaralı 3. Sayfa Haberleri Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde raylara döşenen bombanın infilak etmesi sonucu yolcu treni raydan çıktı, 18 kişi yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde raylara döşenen bombanın infilak etmesi sonucu yolcu treni raydan çıktı, 18 kişi yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde Mach kasabasından Peşaver şehrine doğru giden yolcu treni raylara döşenen uzaktan kumandalı bomba ile patlatıldı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen patlamada trenin 8 vagonu raydan çıkarken, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede devrilen vagonların raylardan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. - İSLAMABAD Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pakistan 3. Sayfa Haberler

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