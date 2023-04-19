Pakistan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 5 ölü, 25 yaralı

Pakistan'ın Sindh eyaletinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinin Sukkur kentinde iki yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, Salı günü meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatılırken, ilk belirlemelere göre kaza, otobüs şoförünün yüksek hız nedeniyle aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldi. - İSLAMABAD