Pakistan'da yasa dışı altın madeninde çökme: 8 ölü, 1 yaralı

Pakistan'da yasa dışı işletilen altın madeninde meydana gelen çökme sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Kohat'ta yasa dışı işletilen altın madeninde çökme meydana geldi. Olay yerine aram-kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 6 saat süren arama-kurtarma operasyonu sonucu 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin 7'sinin aynı aileden olduğunu ifade ederek, 1 kişinin ise kimliğinin henüz tespit edilemediğini aktardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAÇİ