- Pakistan'da yardım dağıtımında izdiham: 11 ölü

İSLAMABAD - Pakistan'ın Karaçi kentinde bir fabrikada ramazan yardımı dağıtımı sırasında çıkan izdiham sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir boya fabrikasında ihtiyaç sahipleri için ramazan yardımı dağıtımı yapıldığı sırada izdiham meydana geldi. Olayda 11 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin 8'inin kadının olduğunu söylerken, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Ülkede geçtiğimiz salı günü hükümetin dağıttığı bedava un sırasında çıkan izdiham çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.