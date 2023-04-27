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Pakistan'da trende yangın: 7 ölü

Pakistan'da trende yangın: 7 ölü

3. Sayfa Haberleri

Pakistan'ın Sindh eyaletinde bir yolcu treninin vagonun alev alması sonucu çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde bir yolcu treninin vagonun alev alması sonucu çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Khairpur şehrinde Karachi-Lahor seferini yapan bir yolcu treninin vagonu alev algı. Bugün sabah saatlerinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı vagonda bulunan en az 20 kişinin ise pencerelerden atlayarak kurtulduğu belirtildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yanan vagonun çıkarılmasının ardından trenin seferine devam ettiği açıklandı. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pakistan Karaçi 3. Sayfa Haberler

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