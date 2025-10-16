Haberler

Pakistan'da Trafik Kazası: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde bir kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak altyapı yetersizliği ve aşırı hız gösteriliyor.

Pakistan'da altyapı yetersizliği, aşırı hız ve araçların kapasitesinin üzerinde yüklenmesi nedeniyle sık sık trafik kazaları yaşanıyor. - SWAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
