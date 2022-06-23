Pakistan'da şiddetli yağışta zincirleme motosiklet kazası - Haberler

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Pakistan'da şiddetli yağışta zincirleme motosiklet kazası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Pakistan'da şiddetli yağışta zincirleme motosiklet kazası Pakistan'ın Karaçi şehrinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle kayganlaşan bir üst geçitte birçok motosiklet sürücüsü kaza yaptı.

- Pakistan'da şiddetli yağışta zincirleme motosiklet kazası

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi şehrinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle kayganlaşan bir üst geçitte birçok motosiklet sürücüsü kaza yaptı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan bir üst geçitte birçok motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, motosiklet sürücülerin üst geçitte seyir halindeyken kaydığı ve olayı hafif yaralanmalarla atlattığı görüldü.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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