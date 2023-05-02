Pakistan'da şiddetli yağışlarda ölü sayısı 14'e yükseldi

Pakistan'da cumartesi gününden itibaren etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı trafik kazaları ve sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Pakistan'da cumartesi gününden itibaren etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı trafik kazaları ve sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Pakistan'da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle can kaybı sayısı artıyor. Şiddetli yağışların görüldüğü Azad Keşmir bölgesinde Pazar günü kontrolünü kaybeden bir turist aracı vadiden nehre düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3'ü turist 5 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Kaybolan 8 turist ise geniş çaplı aramalara rağmen henüz bulunamadı. Kurtarma ekipleri hızlı akan nehirde turistleri canlı bulmanın mümkün olmadığını bu nedenle kayıp turistlerin ölü ilan edildiğini açıkladı.

Belucistan eyaletinde ise etkili olan yağışlar 5 kişinin ölümüne neden oldu.

Pakistanlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yağışların ülke genelinde bu hafta da devam edeceği belirtildi. Başbakan Şahbaz Şerif, şiddetli yağışlara bağlı olarak oluşan toprak kaymalarına karşı afetle mücadele ekiplerine teyakkuzda olmaları talimatını verdi.

Geçtiğimiz yaz şiddetli yağışlar 33 milyon kişi etkilerken, bin 739 kişi hayatını kaybetmişti. Yağışlar, Pakistan ekonomisine 30 milyar dolarlık maddi hasara yol açmıştı. - İSLAMABAD