Pakistan'da Şiddetli Yağışlar ve Sel Felaketi: 1.46 Milyon Tahliye

Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar ve selden en fazla etkilenen Pencap eyaletinde 1.46 milyondan fazla insan tahliye edilirken, ülke genelinde can kaybı da 823'e yükseldi.

Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana devam eden muson yağışları nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 823'e yükseldiği bildirildi. Muson yağışlarının 10 Eylül'e kadar devam etmesinin beklendiği ülkede Pencap eyaletinde sel sularının eyaletin yarısını etkilemesi ve Çenap Nehri'nin Trimmu Barajı'nda tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklenmesi üzerine son yıllardaki en büyük tahliye operasyonlarından birini başlattı. En az 1.46 milyondan fazla kişinin tahliye edildiği Pencap'ta sel felaketi nedeniyle yüzlerce köyde büyük hasar meydana gelirken hayati önem taşıyan tahıl ürünleri de sular altında kaldı.

Yetkililer 240 milyonluk nüfusu ile Pakistan'ın en kalabalık eyaleti olan Pencap'ta halka önümüzdeki günlerde yağışın etkisini artıracağı uyarısında bulundu. - İSLAMABAD