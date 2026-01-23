Haberler

Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü: 11 ölü

Güncelleme:
Pakistan'ın kuzey ve batı bölgelerinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle Khyber Pakhtunkhwa ve Belucistan eyaletlerinde toplam 11 kişi hayatını kaybetti. Chitral'da yaşanan çığ faciasında 9 kişi yaşamını yitirdi, Belucistan'da ise buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Turistik bölgelerde yollar kapandı ve yaşam olumsuz etkilendi.

Pakistan'ın kuzey ve batı bölgelerinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 9 kişi, Belucistan eyaletinde ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın kuzey ve batı bölgelerinde etkili olan şiddetli kar yağışı hayatını olumsuz etkiledi. Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Chitral şehrinde, kar yağışının ardından meydana gelen çığ bir evi yuttu. Olayda aynı aileden 9 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk yaralandı. Chitral Komiser Yardımcısı Rao Hashim Azeem, çığ altındaki tüm cesetlerin çıkarıldığını ve yaralı çocuğun hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Belucistan eyaletinde ise buzlanma nedeniyle bir trafik kazası meydana geldi. Olayda 2 kişi öldü.

Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Abbottabad şehrindeki turistik bölge Galyat'ta da yollar kapandı ve turistler ile yerel halk mahsur kaldı. Birçok araç yolda kaldı, elektrik kesintileri yaşandı. - BELUCİSTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com

