Pakistan'da okula saldırı: 8 öğretmen öldürüldü

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 8 öğretmen hayatını kaybetti.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunkhwa bağlı Parachinar bölgesinde bugün bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Tüm öğretmenlerin saldırı sırasında okulda bulunduğunu belirten sağlık yetkilileri, saldırıda en az 8 öğretmenin öldüğünü açıkladı. Polis, silahlı saldırganların kimliğinin henüz belirlenmediğini ifade etti. İlçe yönetimi hastanelerde acil durum ilan etti.

Peşaver kentinde Aralık 2016'da askeri bir okula düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda çoğu öğrenci 140'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti. - İSLAMABAD