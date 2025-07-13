Pakistan'da Muson Yağmurları Sebebiyle Can Kaybı 104'e Yükseldi

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e, yaralananların sayısı 200'e yükseldi.

Pakistan genelinde etkili olan muson yağışları nedeniyle ülkede bilanço ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamada, 26 Haziran'dan bu yana ülke genelinde etkili olan yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e 104'e, yaralananların sayısının 200'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, ölenlerin 49'unun çocuk, 37'sinin erkek ve 18'inin ise kadın olduğu kaydedildi.

Ülke genelinde 135 ev tamamen yıkıldı

Şiddetli yağışlar ve sel felaketleri nedeniyle, ülke genelindeki yollarda ve köprülerde hasar oluşurken, 135 ev tamamen yıkıldı, 278 ev ise kısmen zarar gördü ve 111 hayvan telef oldu.

NDMA açıklamasında, etkilenen bölgelerde yardım ve acil müdahale çalışmalarının hızlandırması için ilgili tüm eyalet ve yerel yönetim birimlerine talimat verildiği bildirildi. Önümüzdeki günlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde daha fazla yağış beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, daha fazla kaybı önlemek için koruyucu önlemler alınması gerektiği vurgulandı. - İSLAMABAD