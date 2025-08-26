Pakistan'da Muson Yağışları: Ölü Sayısı 800'e Yaklaştı

Pakistan'da 26 Haziran tarihinden bu yana etkili olan muson yağışlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 800'e yükseldi.

Hindistan ve Pakistan'da muson yağışları etkili oluyor. Pakistan'da 26 Haziran tarihinden bu yana devam eden yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 800'e yükseldi.

Hindistan baraj kapaklarını açtı

Hindistan'da ise şiddetli yağışlar nedeniyle nehirler ve barajlar taştı. Hindistan'ın baraj kapaklarını açması sonucu Sutlej ve Ravi nehirlerinedeki suyun yükselmesi sonucu Pakistan'daki alçak kesimlerde yaşayan yaklaşık 150 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, nehirlerin taştığı belirtilerek, çevre bölgelerde ani sel baskını riskine karşı uyarılarda bulunuldu.

NDMA'nın açıklamasında, 10 Eylül'e kadar sürebilecek yeni şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulunuldu. - İSLAMABAD