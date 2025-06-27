Pakistan'da Muson Yağışları Can Almaya Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'da etkili olan muson yağışları sonucu meydana gelen ani sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Pencap eyaletinde bir aile piknikteyken nehre düşen çocukları kurtarmaya çalışırken can verdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Pakistan'da etkili olan muson yağışları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Pakistan'da etkili olan muson yağışları nedeniyle Pencap eyaletinde görülen şiddetli yağışlar sonucu ani sel baskınları meydana geldi. Ülkede devam eden şiddetli yağışlarda can kaybı 17'ye yükseldi. Pakistan'ın Hayber-Pakhtunkhwa eyaletinde bir ailenin piknik yaptığı sırada fotoğraf çektirmek isteyen çocuklar dengelerini kaybederek Swat Nehri'ne düştü. Çocukları kurtarmak isteyen aile bireyleri de nehrin sularına kapıldı. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer 4 kişinin kurtarıldığını 4 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi. Yetkililer, grubun Pakistan'ın farklı bir bölgesinden gelen yerli turist olduğunu bildirdi. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hayatını kaybedenler için "derin üzüntü" duyduğunu dile getirdi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı çatı çökmesi, yıldırım düşmesi ve alçak bölgelerde ani sel baskınları nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetmişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak

Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.