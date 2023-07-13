Pakistan'da motosikletli bir şahıs, gündüz vakti bir kadına tecavüz etmeye kalktı

Pakistan Karachi'de bir motosikletli adam, sokaktan geçen bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Tacizci, polis tarafından her yerde aranıyor

Karachi'nin Gulistan-i-Jauhar bölgesinde rahatsız edici bir olay yaşandı. Motosikletli bir adam, sokaktan geçen bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Yol kenarında motosikletini durduran adam, soyundu ve ardından kadına doğru koşarak cinsel organını ona gösterip gündüz vakti ona tacizde bulundu.

TACİZCİ KAÇTI

Olayın bu ayın başlarında, Johar Blok 4'te meydana geldiği öğrenildi. Bir adamın sokakta rahatça yürüyen burka giymiş bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. Saldırıdan saniyeler sonra, kadın yardım için bağırdı. Güvenlik görevlilerinin kadının sesini duyması üzerine tacizci, hemen şortunu çekip motosikletiyle hızla kaçtı.

POLİS HER YERDE ARIYOR

Twitter üzerinden konuşan Sindh eyalet Başbakanı Syed Murad Ali Shah'ın "utanç verici eylem" sonrası polise"suçluyu hemen tutuklamalarını ve yasalar çerçevesinde cezalandırılmasını" emrettiğini yazdı. Karachi Polisi, konuyla ilgili olarak soruşturmayı sürdürüyor ve suçluyu yakında tutuklamak için gerekli adımları atıyor. Ancak, mağdurun şu ana kadar polise şikayette bulunmadığı bildirildi.