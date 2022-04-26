Pakistan'da minibüste patlama: 4 ölü, 3 yaralı

Pakistan'ın Karaçi kentinde üniversite kampüsünde bir minibüste meydana gelen patlamada, 3'ü Çinli 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Pakistan'ın Sind eyaletindeki Karaçi Üniversitesinde Çince eğitim verilen bir kursun yakınlarında bir minibüste patlama meydana geldi. Patlama sonucu 3'ü Çinli olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, minibüste en az 7 kişinin bulunduğu ifade edildi. Yaralıların sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, minibüsteki LPG tankının patladığı ifade edilirken, polisten patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. - KARAÇİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa